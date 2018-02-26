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В сети раскритиковали поведение ведущего во время интервью с новозеландским премьер-министром Джасиндой Ардерн.

Часовую беседу на ток-шоу "60 минут" назвали "самой ужасной в истории" и "невероятно сексистской". Фрагмент беседы опубликован на сайте The Guardian.

В первой части интервью ведущий Чарльз Вули (Charles Wooley) вызвал удивление политика своими комплиментами. Говоря о своем опыте общения с другими премьер-министрами, журналист упомянул, что "ни один не был столь молод, столь умен и никогда — столь привлекателен".

Далее Вули перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей и ее мужу неудобные вопросы о точном времени зачатия. Со слов ведущего, именно этот вопрос интересует граждан больше всего.

В сети поведение Вули жестко раскритиковали: пользователи называли его сексистом, грубияном и непрофессионалом. Новозеландцы публиковали посты, в которых уточняли, что их совершенно не интересует личная жизнь премьер-министра или ее внешность, в приоритете — ее профессиональная деятельность.

"Комментарии о привлекательности Джасинды Ардерн, похоже, не имеют никакого отношения к ее способностям как национального лидера", — заметил один из пользователей.

"Я предполагала, что вторая половина шоу "60 минут" после перерыва будет посвящена политике и достижениям Джасинды. Но ничего. Все, что мы имеем, — это сексистские комментарии о ее внешности и разговоры о ребенке. Тьфу. Абсолютно дерьмовая журналистика. Переключаю канал", — прокомментировал другой.

Джасинда Ардерн вступила в должность премьер-министра Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.

Источник: lenta.ru