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Сотрудники киберполиции Украины задержали в Киеве мужчину, которого правоохранители 30 стран разыскивали по подозрению в организации платформы, которая инфицировала компьютеры, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве… Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска на съемной квартире задержанного изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители. Хакера разыскивали правоохранители 30 стран мира.

По данным полиции, сеть "Avalanche" работала семь лет. В ноябре 2016 года полицейские провели международную спецоперацию, в которой были задействованы правоохранители 30 стран, по ликвидации этой киберсети.

Задержанного подозревают в причастности к совершению нескольких уголовных преступлений, предусмотренных статьей "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статьей "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей", статьей "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа" и статьей "мошенничество".

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com