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24 февраля, около 8 часов утра, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что в районе Плескодале, произошел конфликт между водителем общественного транспорта и двумя подростками.

Водитель рассказал, что один из парней, выходя из автобуса, ударил ладонью по двери. Шофер сделал замечание, в ответ на которое другой парень ударил по автобусу ногой.

Водитель решил остановиться, выйти из автобуса, чтобы поговорить с хулиганами, но подростки набросились на него с кулаками.

Один из пассажиров транспорта заметил потасовку и немедленно вызвал полицию. Молодые люди пытались убежать, но оба были пойманы. Позже выяснилось, что о драке в полицию сообщил сотрудник Рижской муниципальной полиции, оказавшийся в автобусе в свой выходной день. Он же и задержал хулиганов, а затем удерживал до приезда коллег.

Подростки, поясняя свое поведение, сказали, что они просто хотели пошутить, а водитель слишком остро среагировал на шутку.

Также на место ЧП были вызваны медики, которые, обследовав водителя, решили госпитализировать его для дальнейшего осмотра.

Задержанные подростки — 14 и 17 лет — для дальнейших следственных действий переданы Госполиции.

Фото: twitter.com/RigasPP