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Принц Карлос Патрик Гогенцоллерн погиб в результате падения с 21-го этажа отеля InterContinental во Франкфурте.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что он скончался на месте происшествия в результате полученных при падении травм.

Точные обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Ранее, 13 февраля супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни.

Фото: globallookpress.com © Sebastian Stenzel/dpa