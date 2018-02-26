Немецкий принц выпал с 21-го этажа отеля во Франкфурте
В мире | 26 февраля 2018 года, 18:33
Принц Карлос Патрик Гогенцоллерн погиб в результате падения с 21-го этажа отеля InterContinental во Франкфурте.
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что он скончался на месте происшествия в результате полученных при падении травм.
Точные обстоятельства инцидента пока неизвестны.
Ранее, 13 февраля супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни.
Фото: globallookpress.com © Sebastian Stenzel/dpa
Источник: Russia Today