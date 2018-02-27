Правозащитник: эстонские солдаты поют "Песню лесных братьев" про убийство русских (4)

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В мире | 27 февраля 2018 года, 07:25

Правозащитный центр "Китеж" направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией Канцлеру права и Уполномоченной по равноправию по поводу строевой песни с призывом убивать русских, передает Postimees.

"В Правозащитный центр "Китеж" поступила информация о том, что в одной из частей Сил Обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивают т. н. "Песню лесных братьев", в которой содержатся следующие строки: "Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибла". Текст этой песни вызвал возмущение у русских срочнослужащих", - сообщил в понедельник директор Правозащитного центра "Китеж" Мстислав Русаков.

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Сегодня, 26 февраля, Правозащитный центр "Китеж" направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией канцлеру юстиции и уполномоченному по равноправию. В запросе правозащитники поинтересовались, соответствует ли эта информация действительности, и если да, то считают ли в Министерстве обороны правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских.

ФОТО: Jaanus Lensment

Комментарии 4
кирдык1 час назад
Горячие эстонские парни хотят войнушку?..забыли про 45?..
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Гога1 час назад
Одна ракета по части и им будут играть другую музыку.
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!42 минуты назад
конечно Риа новости , а не Рига новости. Такое впечатление , что мой комп живёт своей личной жизнью и печатает что ему нравится . Шутник. какой-то ,
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