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Правозащитный центр "Китеж" направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией Канцлеру права и Уполномоченной по равноправию по поводу строевой песни с призывом убивать русских, передает Postimees.

"В Правозащитный центр "Китеж" поступила информация о том, что в одной из частей Сил Обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивают т. н. "Песню лесных братьев", в которой содержатся следующие строки: "Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибла". Текст этой песни вызвал возмущение у русских срочнослужащих", - сообщил в понедельник директор Правозащитного центра "Китеж" Мстислав Русаков.

Сегодня, 26 февраля, Правозащитный центр "Китеж" направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией канцлеру юстиции и уполномоченному по равноправию. В запросе правозащитники поинтересовались, соответствует ли эта информация действительности, и если да, то считают ли в Министерстве обороны правомерным использовать в качестве строевой песню с призывом убивать русских.

ФОТО: Jaanus Lensment