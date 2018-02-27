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Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.

Сообщается, что Apple представит телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда, обновленную версию iPhone X, а также бюджетную версию смартфона.

Смартфон с большим дисплеем получил кодовое название D33. Корпус телефона будет примерно таким же по величине, что и у iPhone 8 Plus, однако экран увеличится приблизительно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X. Сообщается, что в телефоне будет работать технология Face ID, которая распознает владельца устройства по лицу.

В самом крупном iPhone, как и в обновленной версии iPhone X, будут использоваться процессоры A12 нового поколения. Оба телефона помимо базовых расцветок будут выпускаться в золотом варианте.

Самый крупный iPhone может выйти в варианте с двумя сим-картами, однако окончательного решения на этот счет еще не принято.

В более доступной версии смартфона также будут технология Face ID и экран на всю поверхность устройства. Для снижения стоимости в смартфоне заменят дисплей и края корпуса более доступными аналогами.

Ожидается, что Apple объявит о новых устройствах осенью этого года, однако планы корпорации могут измениться.

Фото из Flickr