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В Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич, пишет портал Banki.ru. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 миллиарда рублей (13,9 миллионов евро) из средств вкладчиков банка, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что Волосевич был задержан 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета. При проверке документов выяснилось, что Волосевич несколько лет находится в разыскной базе Интерпола по российскому запросу. Уже 23 февраля Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции. При этом выяснилось, что у Волосевича имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.

В Госпогранохране радио Baltkom эту информацию пока не подтвердили.

Центробанк отозвал лицензию у банка "Клиентский" 3 июля 2015 года. Спустя неделю, 9 июля, следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков "Клиентского".

Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков.

В сентябре 2016 года дело банка "Клиентский" было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.