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Жителя Тайваня начали лихорадочно скупать все запасы туалетной бумаги в магазинах. Об этом пишет Financial Times.

Причиной такого поведения стали новости о скором подорожании продукта. Это связано с ростом цены на древесную массу, из которой производится туалетная бумага.

Вмешаться в ситуацию пришлось премьер-министру Тайваня Уильяму Лайю. Он призвал жителей успокоиться.

Газета со ссылкой на тайваньские СМИ отмечает, что за выходные продажи туалетной бумаги выросли в 22 раза в сравнении с обычными показателями.

Минэкономики Тайваня также подчеркнуло, что находится на контакте с производителями древесной массы. По данным ведомства, дефицита полуфабриката не предвидится.

Фото из Flickr