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В армии США появился первый официальный военнослужащий-трансгендер. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

"Пентагон подтверждает, что по состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооруженных силах США", - сообщил журналистам представитель военного ведомства майор Дэвид Истбурн. Он уточнил, что человек, который подписал контракт, еще не начал военную подготовку. Имя новобранца Истбурн не сообщил.

Это первый случай принятия в армию США по контракту открытого трансгендера. Сколько всего таких людей служит в американских войсках, неизвестно. По данным Reuters, речь может идти о четырех тысячах человек.

Исследование, проведенное в 2016 году неправительственной организацией Rand, показало, что около 2450 действующих военнослужащих США могут быть трансгендерами. Еще приблизительно 1510 таких солдат находятся в запасе. Влияние их на изменение обороноспособности страны эксперты оценили как "ничтожное" с учетом общего состава вооруженных сил в 1,2 миллиона человек.

В прошлом году президент США Дональд Трамп пытался запретить транссексуалам служить в армии спустя всего девять месяцев после того, как администрация его предшественника Барака Обамы дала соответствующее разрешение.

Однако ряд федеральных судов отменили этот запрет, сочтя его не соответствующим конституции США. Администрация Трампа не стала оспаривать это решение. Таким образом, право трансгендеров на службу в армии США было восстановлено. Пентагон должен был начать принимать трансгендеров на службу с 1 января 2018 года.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис представил Белому дому свои рекомендации по вопросу возможности принятия трансгендеров на военную службу. Ожидается, что на основании этих советов Трамп примет окончательное решение, которое должно вступить в силу 23 марта, передает ABC News.

Трансгендеры - это люди, чье поведение или самоидентификация не совпадает с их фактическим полом. Запрет на их службу в армии был снят администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Дональд Трамп, обосновывая отмену этого решения, заявлял, что его предшественник не привел никаких доказательств того, что снятие ограничений не нарушит сплоченность военных и не повредит ресурсам вооруженных сил.

Фото из Flickr