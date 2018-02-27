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Жертвами аномального холода во Франции за несколько дней стали три человека. Об этом сообщает Le Figaro.

Все погибшие были бездомными. Один из них, 62-летний мужчина, был обнаружен 23 февраля в самодельной хижине в лесу в департаменте Ивелин. 35-летний мужчина умер в Валансе 25 февраля, третьего погибшего нашли днем 26 февраля в департаменте Савойя.

В 68 департаментах Франции в связи с аномальным холодом объявлен режим чрезвычайного положения.

Холода обрушились на Европу в конце прошлой недели. 26 февраля в Риме из-за морозов и снегопада закрыли школы.

Фото из Flickr