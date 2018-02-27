Три человека умерли во Франции из-за аномальных морозов (1)
В мире | 27 февраля 2018 года, 15:12
Жертвами аномального холода во Франции за несколько дней стали три человека. Об этом сообщает Le Figaro.
Все погибшие были бездомными. Один из них, 62-летний мужчина, был обнаружен 23 февраля в самодельной хижине в лесу в департаменте Ивелин. 35-летний мужчина умер в Валансе 25 февраля, третьего погибшего нашли днем 26 февраля в департаменте Савойя.
В 68 департаментах Франции в связи с аномальным холодом объявлен режим чрезвычайного положения.
Холода обрушились на Европу в конце прошлой недели. 26 февраля в Риме из-за морозов и снегопада закрыли школы.
Фото из Flickr
Источник: РБК
или тут подсчёт жителей не ведётся?