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В польском городе Ольштын не намерены сносить памятник Освобождения, который ранее назывался памятником Благодарности Красной армии. Об этом заявил вице-мэр Ярослав Слома, передает РИА Новости.

«В соответствии с законом о декоммунизации из публичного пространства должны исчезнуть памятники, символизирующие тоталитарные системы — коммунизм, нацизм и другие. Мы разделяем эти положения, но есть расхождения в трактовке, что является символом тоталитаризма, а что — нет», — пояснил чиновник.

По его словам, монумент внесен в реестр памятников архитектуры и в соответствии с действующим законодательством подлежит охране. «Он стоит и будет стоять, пока существует действующее законодательство», — пообещал Слома. Он добавил, что власти не собираются трогать кладбища, где захоронены советские солдаты. В декабре 2017 года в польском городе Быдгощ в ходе объявленной кампании по декоммунизации была безуспешно переименована одна из улиц города. Прежнее название ей вернули через несколько часов. В июле президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

Фото: Wojciech Krom / Olsztyn Municipal Office