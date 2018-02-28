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Зятя и старшего советника президента США Джареда Кушнера лишили доступа к ежедневным сводкам, содержащим ценные секретные данные. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующее решение принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Таким образом, допуск Кушнера понизили с высшего до секретного.

Ежедневно сводки для Трампа составляют спецслужбы США. По словам источника, знакомого с ситуацией, зять главы государства согласился с подобным решением и не будет просить президента восстановить его доступ к секретным данным.

По сведениям The Washington Post, власти как минимум четырех государств "рассматривали возможность манипулирования Джаредом Кушнером", используя его "финансовые трудности и недостаток опыта во внешней политике". Подобные планы, как отмечает издание, отмечались в ОАЭ, Китае, Израиле и Мексике.

26 мая прошлого года газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента.

Фото из Flickr