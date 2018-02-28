Google запретил пользователям в США искать товары со словом "оружие"

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В мире | 28 февраля 2018 года, 12:11

Сервис браузера "Google Покупки" запретил пользователям искать любые продукты с упоминанием слова "оружие" (gun) в названии. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, в поиске также пропали слова "водный пистолет", "клеевой пистолет", а также названия музыкальных групп Sex Pistols и Guns N' Roses.

Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему "активаторов спуска" для быстрой стрельбы.

"Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику", — подтвердили в Google.

Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

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