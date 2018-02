В мире |

Сервис браузера "Google Покупки" запретил пользователям искать любые продукты с упоминанием слова "оружие" (gun) в названии. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, в поиске также пропали слова "водный пистолет", "клеевой пистолет", а также названия музыкальных групп Sex Pistols и Guns N' Roses.

Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему "активаторов спуска" для быстрой стрельбы.

"Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику", — подтвердили в Google.

It's February 24, 2018, and Google Shopping is offering AR-15 bump stocks in black and 'dark earth'. pic.twitter.com/0E2QRvAyTT