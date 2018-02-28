Google запретил пользователям в США искать товары со словом "оружие"
Сервис браузера "Google Покупки" запретил пользователям искать любые продукты с упоминанием слова "оружие" (gun) в названии. Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, в поиске также пропали слова "водный пистолет", "клеевой пистолет", а также названия музыкальных групп Sex Pistols и Guns N' Roses.
Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему "активаторов спуска" для быстрой стрельбы.
"Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику", — подтвердили в Google.
It's February 24, 2018, and Google Shopping is offering AR-15 bump stocks in black and 'dark earth'. pic.twitter.com/0E2QRvAyTT— Pinboard (@Pinboard) 24 февраля 2018 г.
Источник: iz.ru
Фото: pixabay.com