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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир нелегально получили бразильские паспорта для поездок в Европу. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на несколько источников в службах безопасности европейских стран.

Агентство опубликовало скан паспорта на имя Жозефа Пака (Josef Pwag), родившегося в бразильском Сан-Паулу. Однако на фотографии, изображен человек, похожий на нынешнего главу КНДР.

Агентство передает, что личность Ким Чен Ына на фото подтвердила программа распознавания лиц.

"Они пытались получить визы в европейские страны в иностранных посольствах с помощью бразильских документов, на фото в которых очевидно изображены Ким Чен Ир и Ким Чен Ын", — сообщил источник из одной из западных служб безопасности, пожелавший остаться неназванным.

"Это указывает на попытку правящей четы обеспечить пути к отступлению", — добавил он.

Оба подозрительных документа были легальными на момент подачи заявлений на визы, пояснил агентству анонимный бразильский источник.

Еще четыре неназванных информатора в спецслужбах сообщили, что паспорта на имена Жозефа Пака и Ионга Цоя (Ijong Tchoi) использовались для попытки получить визы, как минимум, в две западные страны.

По информации агентства, пока не ясно, были ли разрешения на въезд реально получены. Однако паспорта использовали для поездок в Бразилию, Гонконг и Японию.

Ким Чен Ир руководил Северной Кореей с 1994-го по 2011 год, после чего лидером КНДР стал его сын Ким Чен Ын.

Источник: lenta.ru