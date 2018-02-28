Пентагон пожаловался на мешающую доминировать Россию (25)

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В мире | 28 февраля 2018 года, 14:10

Военные США усмотрели в действиях России на Ближнем Востоке помеху. Об этом в своем докладе заявил глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел.

"Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", — считает он.

По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.

В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 25
шаусмас3 часа назад
Про потери мирного населения.
А куда делся Мосул, после варварских бомбардировок пентагоном? Его почти весь в месте с людьми закатали в землю.
Там мес или всё живое без разбора вообще.Вояки браные...
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ага2 часа назад
У лотыша нет другой заботы, кроме как на Россию потявкать и на русскоговорящих.
Главное жопку хозяевам вылизать, чем больше нализал, тем более сыт.
Раскрою потриотам страшную тайну: там не шоколад.
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хохма.3 часа назад
С него патриот , как с говна пуля.
нет нишиша, только х... да душа.
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