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Военные США усмотрели в действиях России на Ближнем Востоке помеху. Об этом в своем докладе заявил глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел.

"Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", — считает он.

По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.

В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com