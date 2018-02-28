Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях (1)

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В мире | 28 февраля 2018 года, 16:11

Несмотря на положительные стороны применения криптовалют, они становятся причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

"Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе", — написал он в комментарии на форуме Reddit.

При этом, по словам Гейтса, основное преимущество цифровых активов — возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег.

Источник: lenta.ru

Комментарии 1
Cветлана31 минуту назад
Ну, а ДО криптовалют наркотой никто не торговал? Особенно за доллары?
Хотелось бы держать деньги в банках! Но лопаются они, как воздушные шарики. А и не лопаются - так такое впечатление, что отдаешь свои, а берешь чужие. И ограничения, и стукачество в налоговую, и счет могут заблокировать. А уж про офшоры промолчу.
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