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Несмотря на положительные стороны применения криптовалют, они становятся причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

"Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе", — написал он в комментарии на форуме Reddit.

При этом, по словам Гейтса, основное преимущество цифровых активов — возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег.

Источник: lenta.ru