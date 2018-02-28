Билл Гейтс обвинил криптовалюты в человеческих смертях (1)
В мире | 28 февраля 2018 года, 16:11
Несмотря на положительные стороны применения криптовалют, они становятся причиной гибели людей, считает основатель Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.
"Сейчас с помощью криптовалют покупают фентанил (сильный опиоидный анальгетик, вызвавший большое количество смертельных передозировок и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют несет риски в долгосрочной перспективе", — написал он в комментарии на форуме Reddit.
При этом, по словам Гейтса, основное преимущество цифровых активов — возможность отслеживания финансирования терроризма и отмывания денег.
Источник: lenta.ru
Хотелось бы держать деньги в банках! Но лопаются они, как воздушные шарики. А и не лопаются - так такое впечатление, что отдаешь свои, а берешь чужие. И ограничения, и стукачество в налоговую, и счет могут заблокировать. А уж про офшоры промолчу.