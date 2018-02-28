В Вашингтоне открыта площадь Бориса Немцова (4)

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В мире | 28 февраля 2018 года, 14:51

В третью годовщину со дня убийства Бориса Немцова в Вашингтоне открыли площадь, названную в его честь.

Переименование, впрочем, носит только церемониальный характер - дипломатическое представительство России может использовать как старый адрес, Висконсин-авеню, так и новый - Площадь Бориса Немцова.

Решение о новом названии для площади возле российского диппредставительства принял городской совет Вашингтона в январе 2018 года.

Российское посольство в Вашингтоне это событие не комментировало.

Источник: BBC Russian
Комментарии 4
Светлана2 часа назад
Да уж. Поломают они теперь язык-то!
НеМТСЦова....немЦЫТоФФа....немСТШТоФа....право, не знаю, господа, кому они хуже сделали - России или себе )))!
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любимая американская шутка2 часа назад
поджечь бумажный пакет с калом на крыльце у соседа.
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Sedna2 часа назад
Господи, какое счастье-то для русофобов! Как для них и либералистов мало надо для оживления.
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