В Вашингтоне открыта площадь Бориса Немцова (4)
В мире | 28 февраля 2018 года, 14:51
В третью годовщину со дня убийства Бориса Немцова в Вашингтоне открыли площадь, названную в его честь.
Переименование, впрочем, носит только церемониальный характер - дипломатическое представительство России может использовать как старый адрес, Висконсин-авеню, так и новый - Площадь Бориса Немцова.
Решение о новом названии для площади возле российского диппредставительства принял городской совет Вашингтона в январе 2018 года.
Российское посольство в Вашингтоне это событие не комментировало.
«Мемориал, который нельзя будет убрать»https://t.co/4qo6Y8D5VX— Meduza (@meduzaproject) 27 февраля 2018 г.
Источник: BBC Russian
НеМТСЦова....немЦЫТоФФа....немСТШТоФа....право, не знаю, господа, кому они хуже сделали - России или себе )))!