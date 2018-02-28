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В третью годовщину со дня убийства Бориса Немцова в Вашингтоне открыли площадь, названную в его честь.

Переименование, впрочем, носит только церемониальный характер - дипломатическое представительство России может использовать как старый адрес, Висконсин-авеню, так и новый - Площадь Бориса Немцова.

Решение о новом названии для площади возле российского диппредставительства принял городской совет Вашингтона в январе 2018 года.

Российское посольство в Вашингтоне это событие не комментировало.