В мире |

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак во время дебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» 28 февраля.

Собчак сделала Жириновскому замечание, когда он начал спорить с Сергеем Бабуриным. Лидер ЛДПР назвал Собчак дурой, добавив еще несколько эпитетов.

После этого Собчак плеснула ему водой в лицо. Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань.

В Москве дебаты должны выйти в эфир 28 февраля в 23:00.

Этот инцидент уже прокомментировал в Твиттере политик Алексей Навальный, пишет meduza.io. Он написал, что все задачи, поставленные администрацией президента перед кандидатами на выборах, выполняются четко. По мнению оппозиционера, увидев такую картину, средний избиратель будет вынужден принять решение голосовать за Владимира Путина.