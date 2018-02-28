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Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган признал лидера ЛДПР Владимира Жириновского больным человеком. Об этом он сказал в беседе с «Говорит Москва».

«Слушайте, ну он старый мудак, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного мудака обращал внимание…» — объяснил Виторган.

Ведущий теледебатов Владимир Соловьев назвал произошедшее «в рамках совместных агитационных мероприятий» и напомнил, что это не его авторская программа и он не вправе ее оценивать.

В среду, 28 февраля, в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1» Жириновский начал оскорблять Собчак, используя в том числе нецензурные выражения. Она, в свою очередь, вылила на него стакан воды. Соловьев пытался вмешаться и несколько раз прикрикнул на Жириновского.

В студии также находились другие кандидаты в президенты России.