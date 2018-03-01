У берегов США нашли массовое подводное захоронение (6)

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В мире | 1 марта 2018 года, 12:07

Американские исследователи из Бюро археологических исследований Флориды обнаружили затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Впервые человеческие останки были обнаружены в 2016 году в 275 метрах от береговой линии статистически обособленной местности Манасота-Ки (штат Флорида) на глубине 6,5 метра. Тогда ныряльщики нашли челюстную кость, которая оказалась лишь первой находкой в районе ранее неизвестного крупного индейского захоронения площадью три тысячи квадратных метров.

В ходе новых погружений дайверы нашли и другие останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски, куски ткани. Последние датируются пятью тысячами лет до нашей эры. На настоящий момент были обнаружены кости шести человек, однако исследователи полагают, что в этой местности похоронено гораздо больше людей.

Похожее захоронение — Виндовер (англ. Windover) — находится на другой стороне полуострова Флорида. Здесь погребены 168 человек, чьи скелеты хорошо сохранились в толще торфа на дне пруда. Считается, что могилы у Манасота-Ки также изначально находились выше береговой линии, однако из-за климатического потепления уровень моря повысился, затопив обширную прибрежную площадь.

Фото из Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 6
история.4 часа назад
Индейцев уничтожили приехавшие туда уголовники и бандиты.
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Св4 часа назад
коренных американцев возрастом около семи тысяч лет
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Индейцев что ли? Само слово "Америка" появилось на географических картах не раньше 1498 года.
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Sedna3 часа назад
Н-да.. Семь тысяч лет - это серьёзно. И ведь на Путина не свалишь...
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