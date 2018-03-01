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В российском подразделении марки BMW прокомментировали "Газете.Ru" информацию о том, что российским призерам Олимпийских игр не были вручены обещанные модели.

В компании напомнили, что в Пхенчхане российские олимпийцы завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

"Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым – BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России", - отметили в представительстве.

По словам собеседника "Газеты.Ru", модель BMW X6 вручалась победителям Олимпиады в 2016 году и по итогам зимних Игр-2018 ее вручение изначально не планировалось.

Ранее глава федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что победителям Игр не вручили обещанные автомобили BMW X6.

Фото из Flickr