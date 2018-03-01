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В США работники приютов для животных сообщили, что после выхода фильма Marvel "Черная пантера" множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев, пишет журнал People.

"В местных приютах было около 60 черных кошек, а после выхода "Черной пантеры"? Ни одной! Они все нашли дом и новые имена в честь героев", — рассказал один из волонтеров.

Самым популярным именем стало Т'Чалла, также кошки получали имя Окойе и Шури, и даже Киллмонгер (имя суперзлодея).

Работник приюта в штате Колорадо пояснил, что обычно черных кошек избегают из-за мифа о том, что они приносят неудачи, но благодаря такой рекламе они получили реальный шанс найти дом.

Фото из Flickr