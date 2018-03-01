В США после выхода "Черной пантеры" из приютов разобрали черных кошек
В мире | 1 марта 2018 года, 17:21
В США работники приютов для животных сообщили, что после выхода фильма Marvel "Черная пантера" множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев, пишет журнал People.
"В местных приютах было около 60 черных кошек, а после выхода "Черной пантеры"? Ни одной! Они все нашли дом и новые имена в честь героев", — рассказал один из волонтеров.
Самым популярным именем стало Т'Чалла, также кошки получали имя Окойе и Шури, и даже Киллмонгер (имя суперзлодея).
Работник приюта в штате Колорадо пояснил, что обычно черных кошек избегают из-за мифа о том, что они приносят неудачи, но благодаря такой рекламе они получили реальный шанс найти дом.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru