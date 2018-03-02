"Подкидыш", "Песец", "Прощайка": в соцсетях обсудили новое российское оружие (23)
Пользователи соцсетей предложили варианты названий для новейших образцов российского оружия.
Сегодня, во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал, что для новой крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой еще не выбрали названия.
"Ждем предложений на сайтах Министерства обороны", — отметил президент.
Многие уже откликнулись на призыв главы государства, причем у некоторых пользователей нашлось сразу несколько вариантов.
"Название воздушной сверхдальней ракеты предлагаю "Аист". Подводной — "Камбала". Лазерное оружие можно назвать "Еж" или "Ежик", — советует пользователь Twitter @gnbwa.
Кое-кто призвал вложить в названия нового оружия "послания".
"Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать, подарок нашим западным "партнерам", — написал @Sisiltum.
"Предлагаю назвать ракету "Паритет". На английском звучит так же, значит, и смысл будет понятным", — считает @Elya52031924.
"От себя предлагаю "Песец". Есть у нас такой зверек северный", — отметил пользователь Telegram с ником Караульный.
"Предлагаю назвать ракету "Прощайка", — написал @eevgenic76.
"Ракета "Пустыня", торпеда "Бездна", — предложил @yaprostoy.
В прямом эфире #Времяпокажет - Итоги послания Владимира Путина Федеральному Собранию #Экономика #Оборона #Образование pic.twitter.com/zpV15XvOYN— Время Покажет (@Vremya_Pokazhet) 1 марта 2018 г.
Нашлись и более миролюбивые варианты.
"Назвать ракету "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка" — высказался @vokvlad071.
"Новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом — "Чебурашка", — предложил @ksv2004.
А новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом - "Чебурашка". Всем знакомо и созвучненько, )))— Сергей Владимирович (@ksv2004) 1 марта 2018 г.
"Ракета "Сюрприз", торпеда "Подарок", — озвучила свои варианты пользователь @ElenaSamarskaja.
Новая крылатая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и способна обходить системы ПРО. Подводный беспилотник с неограниченной дальностью предназначен для сверхбольших глубин, его можно оснастить обычной или ядерной боевой частью.
"Все это есть в наличии и хорошо работает", — подчеркнул президент России.