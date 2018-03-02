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Пользователи соцсетей предложили варианты названий для новейших образцов российского оружия.

Сегодня, во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал, что для новой крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой еще не выбрали названия.

"Ждем предложений на сайтах Министерства обороны", — отметил президент.

Многие уже откликнулись на призыв главы государства, причем у некоторых пользователей нашлось сразу несколько вариантов.

"Название воздушной сверхдальней ракеты предлагаю "Аист". Подводной — "Камбала". Лазерное оружие можно назвать "Еж" или "Ежик", — советует пользователь Twitter @gnbwa.

Кое-кто призвал вложить в названия нового оружия "послания".

"Ракету "Подкидыш" назвать, так сказать, подарок нашим западным "партнерам", — написал @Sisiltum.

"Предлагаю назвать ракету "Паритет". На английском звучит так же, значит, и смысл будет понятным", — считает @Elya52031924.

"От себя предлагаю "Песец". Есть у нас такой зверек северный", — отметил пользователь Telegram с ником Караульный.

"Предлагаю назвать ракету "Прощайка", — написал @eevgenic76.

"Ракета "Пустыня", торпеда "Бездна", — предложил @yaprostoy.

Нашлись и более миролюбивые варианты.

"Назвать ракету "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка" — высказался @vokvlad071.

"Новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом — "Чебурашка", — предложил @ksv2004.

А новую крылатую ракету нужно назвать простенько и со вкусом - "Чебурашка". Всем знакомо и созвучненько, ))) — Сергей Владимирович (@ksv2004) 1 марта 2018 г.

"Ракета "Сюрприз", торпеда "Подарок", — озвучила свои варианты пользователь @ElenaSamarskaja.

Новая крылатая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и способна обходить системы ПРО. Подводный беспилотник с неограниченной дальностью предназначен для сверхбольших глубин, его можно оснастить обычной или ядерной боевой частью.

"Все это есть в наличии и хорошо работает", — подчеркнул президент России.