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Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известная как "Джоконда", может покинуть Лувр впервые с 1974 года, пишет The Times.

Как рассказала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, полотно хотят выставить в других музеях, и правительство всерьез рассматривает такие запросы.

Она также прокомментировала критику, связанную с отправкой национальных сокровищ в турне. По словам Ниссен, такая же реакция была в отношении памятника средневекового искусства — гобелена из Байе (в 2022 году его выставят в Великобритании).

Предполагается, что "Джоконду" выставят в филиале Лувра в городе Ланс на севере Франции.

В последний раз "Мона Лиза" покидала Париж в 1974 году. Тогда картину увозили в Токио и Москву.

Фото из Flickr