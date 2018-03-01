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Море у берегов Великобритании на некоторых участках покрылось льдом из-за минусовой температуры, пришедшей на острова, сообщают местные издания.

По информации издания Mirror, море близ пляжа Хэмптон в графстве Кент покрылось льдом.

Также замерзла гавань Бембридж на восточном побережья острова Уайт, где температура опускалась до минус шести градусов, отмечает газета Independent. В результате катера и лодки, стоявшие в гавани, вмерзли в лед.

Великобритания и Ирландия на этой неделе оказались во власти холодного воздушного фронта, который синоптики называют "Чудовищем с востока" (Beast from the East). Снегопад, ветер и морозы усилились к четвергу.

Метеорологическая служба Великобритании MET Office в четверг объявила "красные" предупреждения для двух регионов — юго-западной Англии и Уэльса. Для юго-западной Шотландии в четверг, в отличие от среды, предупреждение сменилось на "оранжевое", хотя в Глазго из-за непогоды пришлось даже закрыть аэропорт. "Красные" предупреждения будут действовать по меньшей мере до пятницы.

Фото из Flickr