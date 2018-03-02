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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

"Премьер-министр заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства", — сказали в пресс-службе.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что планы Великобритании по Brexit выглядят "полнейшей иллюзией", а также отметил невозможность избирательного подхода страны в выстраивании новой политики с Евросоюзом.

Фото из Flickr