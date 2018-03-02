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Власти Германии заявили, что кибератаки на правительственные сети связи продолжаются, несмотря на звучавшие ранее утверждения о том, что их удалось взять под контроль.

"Речь идет об очень серьезном нападении", - сказал глава комитета бундестага по контролю за разведывательными службами Армин Шустер.

Ранее сообщалось о том, что под ударом оказались закрытые сети связи в министерствах обороны и внутренних дел.

Официальные лица отказались подтвердить прозвучавшие в СМИ сообщения о том, что за кибератаками стоит российская группа хакеров под названием Fancy Bears.

Эта группа, которая также известна под названием APT28, как полагают, связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) российских вооруженных сил.

Есть основания полагать, что именно она пытается внедрить вредоносные программы во внутренние сети федерального правительства.

Фото из Flickr