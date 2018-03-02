Кибератаки на правительственные сети связи в Германии продолжаются (2)

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В мире | 2 марта 2018 года, 08:19

Власти Германии заявили, что кибератаки на правительственные сети связи продолжаются, несмотря на звучавшие ранее утверждения о том, что их удалось взять под контроль.

"Речь идет об очень серьезном нападении", - сказал глава комитета бундестага по контролю за разведывательными службами Армин Шустер.

Ранее сообщалось о том, что под ударом оказались закрытые сети связи в министерствах обороны и внутренних дел.

Официальные лица отказались подтвердить прозвучавшие в СМИ сообщения о том, что за кибератаками стоит российская группа хакеров под названием Fancy Bears.

Эта группа, которая также известна под названием APT28, как полагают, связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) российских вооруженных сил.

Есть основания полагать, что именно она пытается внедрить вредоносные программы во внутренние сети федерального правительства.

Фото из Flickr

Источник: BBC Russian
Комментарии 2
Ох уж эти русские!1 час назад
Никак не успокоятся. Всё им немецкие секретики покоя не дают. Никак не могут они украсть секрет демократичности германии.
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Черт,1 час назад
не посмотрел на источник. Извините за флуд.
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