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В Голливуде появилась окрашенная в золотой цвет статуя американского продюсера Харви Вайнштейна. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, создатели монумента изобразили скандального продюсера сидящим в халате на кровати.

По словам одного из скульпторов, Джошуа "Джинджера" Монро, образ сидящего на кровати Вайнштейна олицетворяет те методы, которые используются в киноиндустрии такими влиятельными людьми, как он.

"У них есть деньги и власть, чтобы раздавать роли, и они используют это для собственного сексуального удовлетворения, и нет способа лучше, чем делать это с помощью кастингов", — заявил Монро.

Отмечается, что статуя "золотого Вайнштейна" появилась в Голливуде накануне церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Напомним, что Харви Вайнштейн стал ключевой фигурой череды скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в американской киноиндустрии. На протяжении не одного десятка лет продюсер склонял актрис и сотрудниц своих кинокомпаний к физической близости в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Источник: life.ru

Фото:twitter.com/THR