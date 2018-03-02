Пентагон пообещал защитить США после послания Путина (16)
Министерство обороны США не удивилось заявлению президента России Владимира Путина о новейших видах стратегического вооружения и готово защищать свою страну. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сообщает РИА Новости.
«Мы не удивлены заявлениями [Путина]. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — сказала Уайт журналистам.
Она также отметила, что Пентагон учел создание новых оборонных систем, о которых рассказал Путин. По словам Уайт, система противоракетной обороны США не нацелена против России. «Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание», — объяснила Уайт.
Ранее, 1 марта, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.
Во время послания также впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Путин рассказал, что даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса.
1801 Северная Африка
1812 Северная Америка
1815 Северная Африка
1845 Северная Америка
1853 Япония
1854 Никарагуа
1893 Гавайи
1898 Куба
1898 Филиппины
1903 Гондурас
1905 Доминиканская республика
1906 Куба
1907 Доминиканская республика, Гондурас
1909 Никарагуа
1911 Мексика, Гондурас
1912 Куба
1914 Мексика
1915 Гаити
1916 Никарагуа, Мексика, Доминиканская республика
1917 Европа, Куба, Россия
1919 Гондурас
1924 Гондурас, Китай
1925 Китай, Гондурас
1926 Никарагуа
1941 Европа/Восточная Азия
1950 Корея
1953 Иран
1954 Гватемала
1958 Ливан, Китай
1961 Куба
1962 Куба
1964 Лаос, Вьетнам
1965 Доминиканская Республика, Камбоджа
1980 Иран
1981 Афганистан
1983 Иран/Ирак, Ливан, Гренада
1986 Ливия
1988 Иран
1989 Панама
1991 Персидский залив
1992-1998 Ирак
1992 Сомали
1994 Гаити
1999 Югославия
2001 Афганистан
2003 Ирак
2004 Гаити
2004-2010 Сомали
2011 Ливия
2014 Сирия и Ирак
2015 Йемен
И потом, у нас же куча военного металлолома....по бумагам.
А старая советская ракета, образца прошлого века, просто не знала что уже пентагон использует самолёты"стелс" , и снесла этот "стелс" к едрене фене.
Да и старый добрый РПГ, херачит современные абрамсы, только лоскуты летят в разные стороны.
Что творится. что творится.Как посмели...
А тут ещё мультик показали...
И как теперь с этим жить???
В Голливуде растеряность.
Срочно готовят площадку для высадки на луну.
Ждите, скоро на всех новостных экранах планеты, новое шоу...
358 серий посадки, и 1001 серия взлётов.
С размахом и фейерверками, по Американски...