В мире |

Посол Армении в Великобритании Армен Саркисян избран новым президентом республики. Депутаты впервые выбирали главу государства после перехода страны к парламентской форме правления. Эти выборы стали завершающим этапом конституционной реформы.

Кандидат от правящей Республиканской партии и посол Армении в Великобритании Армен Саркисян набрал 90 голосов "за" и 10 голосов "против", сообщают "Новости Армении". Он стал четвертым президентом Армении.

Новоизбранный глава государства вступит в должность 9 апреля после истечения полномочий Сержа Саргсяна. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении, а правительство подаст в отставку. Премьер-министра изберет правящая партия или правящая коалиция.

После своего избрания Армен Саркисян поблагодарил парламент за оказанное доверие и пообещал применять все свои знания и опыт для служения Республике Армения. "Ожидаю вашего содействия и участия, содействия и участия всех граждан в будущих важных победах", - цитирует его сайт Aysor.am.

Армену Саркисяну 65 лет, образование он получил в Ереване, где и родился. В 1976 году с отличием окончил факультет физики Ереванского государственного университета (ЕГУ), а позднее - аспирантуру кафедры теоретической физики ЕГУ. Является кандидатом физико-математических наук, доцентом.

Фото из Flickr