Более 2600 счастливчиков попадут на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
В мире | 2 марта 2018 года, 16:34
Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу 2640 простых жителей Великобритании, — сообщает Daily Mail.
Среди них будут 1200 человек, которые славно послужили на благо общества — их выберут представители Елизаветы II. Также на свадьбу попадут 200 сотрудников благотворительных организаций, поддерживаемых принцем Гарри и Меган Маркл, 100 учеников местных школ, 600 жителей Виндзора и 530 сотрудников, работающих в королевских владениях.
Процесс отбора будущих гостей, по сообщению Кенсингтонского дворца, начался сегодня, 2 марта.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru