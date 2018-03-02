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Каждый шестой студент Германии имеет психические заболевания - таковы данные недавнего исследования, проведенного одной из крупнейших компаний по медицинскому страхованию Barmer. Статистика плачевна: молодежь страдает депрессией, паническими атаками, тревожными расстройствами, и число пациентов растет.

Согласно результатам исследования, опубликованного Barmer, около 17% студентов, ранее считавшихся здоровыми, на самом деле имеют расстройства психики. Это соответствует почти половине миллиона учащихся по всей стране (470 тысяч человек), пишет The Local 2 марта.

С 2005-го по 2016 год доля молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с диагностированными психическими заболеваниями возросла на 38%, медики бьют тревогу.

"Многие признаки говорят о том, что число людей с расстройствами психики в будущем только увеличится", - рассказал генеральный директор Barmer, доктор Кристоф Штрауб. Особенно уязвимы абитуриенты, которым приходится успевать все больше, учиться все лучше, сюда прибавляются финансовые страхи и опасения по поводу будущего.

Кроме того, риск заболеть депрессией возрастает пропорционально возрасту студентов: молодые учащиеся менее подвержены этому психическому недомоганию по сравнению с более старшими.

В компании медстрахования рекомендуют студентам прислушиваться к себе и в случае необходимости воспользоваться онлайн-консультацией специалиста, чтобы пресечь развитие недомогания на ранней стадии. Особенно тем, у кого уже были депрессия или нервное расстройство.

Сложность еще и в том, что только 28% молодых людей в случае легкой депрессии обращаются за помощью к психологу или психиатру, в то время как подавляющее большинство стыдятся своего состояния и предпочитают скрывать его. "Поэтому мы видим большой потенциал в онлайн-сервисах, позволяющих оказывать психологическую помощь анонимно и с помощью смартфонов, распространенных среди молодежи", - отметил Штрауб.

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия является основной причиной плохого состояния здоровья и нарушения работоспособности, в настоящее время этой болезнью страдают более 300 миллионов человек во всем мире.

Фото из Flickr