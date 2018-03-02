Меркель и Трамп обеспокоились из-за "нового вооружения Путина" (6)

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В мире | 2 марта 2018 года, 16:50

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выразили беспокойство по поводу нового стратегического оружия России, представленного в ходе послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта, опубликованном на сайте бундестага.

В сообщении говорится, что Трамп и Меркель "обеспокоены словами Путина о развитии в области вооружения, которое окажет негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями".

Также политики обсудили ситуацию в Сирии. В частности, они сошлись во мнениях о том, что власти Сирии, а также поддерживающие их Россию и Иран нужно призвать к выполнению резолюции 2401 СБ ООН о гуманитарной паузе на всей территории САР.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
TT1 час назад
Что произошло вчера!!!Госдеп сообщил - мы сможем свою страну (USA) защитить.Хорошо если так.А что делать теперь вислоухим Лачплесисам и черепаха ночам.???
1
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Фант2 часа назад
Россия никогда не нападает, она только защищается от агрессоров!
2
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Фант2 часа назад
Перепутал Россию с Америкой??!!
2
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