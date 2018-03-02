Гостям премии "Оскар" подадут черную икру, украшенную золотом (1)
В мире | 2 марта 2018 года, 19:08
Съедобная "золотая пыль" и черная икра, украшенная золотом, станут главными новинками в меню приема в честь премии "Оскара" 2018 года, сообщает Reuters.
Около 150 кг изысканного сорта говядины, полторы тысячи перепелиных яиц, столько же бутылок шампанского и другие блюда шеф-повара Вольфганга Пака будут ожидать звезд Голливуда на праздничном столе после завершения церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе.
68-летний австриец Вольфганг Пак вот уже 24 года обслуживает фуршет фестиваля американской кинопремии.
"Пока Оскар не устает от меня, я не устаю от Оскара", — заявил Пак.
В прошлом году гостей премии угощали попкорном с "золотой пылью".
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Вот интересно...,опосля золотой пыли и чёрной икры с шампанским диарея долго длится?...А может сразу запор?:)))
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