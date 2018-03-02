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Соединенные Штаты намерены в 2019 году провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия. Об этом группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, сообщил директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер. "Вы увидите много летных испытаний", - заверил он.

Разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей DARPA, которое занимается ею совместно с ВВС и NASA, а также с армией и ВМС на протяжении нескольких лет, подчеркнул Уокер, отметив, что эти системы будут обладать большим потенциалом.

Глава управления также сообщил, что DARPA взаимодействует и с Агентством по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона по разработке способов защиты от этого вида оружия. По его словам, ведомство предоставило агентству всю имеющуюся информацию по гиперзвуковому оружию, а также разведданные о разработках других стран. "Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал", - подчеркнул Уокер на брифинге 1 марта.

Как поясняет Arstechnica, речь, очевидно, идет о проекте Advanced Hypersonic Weapon, заменившем прошлый проект Falcon HTV-2, который был свернут в 2014 году, так как не оказался особо успешным.

При этом Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет, передает Foreign Policy. На вопрос, получают ли разработчики достаточно средств, он ответил: "Я бы сказал, нет".

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Глава государства назвал в их числе новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

Путин подчеркнул, что растущая военная мощь России - надежная гарантия мира на планете. Он добавил, что работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Фото: Army-technology