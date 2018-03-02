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Еврокомиссия призывает Россию и Украину срочно найти решение газовой ситуации в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в заявлении вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича о российско-украинской ситуации в сфере природного газа.

Отмечается, что ЕК продолжает прояснять факты с Европейской сетью газотранспортных операторов (ENTSOG).

"Однако, по мнению Европейской Комиссии, эта ситуация дает основания для беспокойства не только по поводу прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, и по поводу транзита газа в ЕС. Поэтому Европейская Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России, найти безотлагательное решение в соответствии с решением Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — отмечается в сообщении.

Шефчович заявил, что планирует связаться с министрами энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и договориться о необходимых дальнейших шагах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединяется к инициативе НАК "Нафтогаз Украины" под лозунгом "Прикрути" и пообещал снизить потребление газа в своем доме.

Фото из Flickr