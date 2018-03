В мире |

Испанский фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" объявили самым страшным фильмом ужасов в истории. Об этом в пятницу, 2 марта, пишет NME.

"Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно", — говорится в описании картины.

Отмечается, что рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.

Хоррор появился на стриминговом сервисе Netflix 26 февраля. Пользователи сети поделились впечатлениями от просмотра в Twitter.

"Только что посмотрела "Веронику" на Netflix, и я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно", — написала @erincandy. По ее словам, она никогда больше не сможет спать. Однако с таким мнением согласились не все: один из юзеров отметил, что его грудной ребенок страшнее испанского хоррора.

Umm just watched the Spanish horror movie on Netflix “Veronica” and I legit almost cried bc it’s so scary holy shit. That was a well done possession movie. Never sleeping again.