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В послании президента России Федеральному собранию были угрозы в адрес членов НАТО, и это неприемлемо, заявила 2 марта Оана Лунгеску, официальный представитель альянса.

"Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, запущенных за пределами евроатлантического пространства", - говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений", - подчеркнула пресс-секретарь.

В своем выступлении 1 марта Владимир Путин, если верить расшифровке на сайте Кремля, упомянул НАТО всего три раза.

"Мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам - членам НАТО о том, что будем принимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США", - сказал глава России, подводя итог той части послания, в которой он демонстрировал ролики с новейшим российским вооружением.

Фото из Flickr