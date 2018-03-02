НАТО о послании Путина: угрозы неприемлемы, мы не хотим холодной войны (45)

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В мире | 2 марта 2018 года, 20:09

В послании президента России Федеральному собранию были угрозы в адрес членов НАТО, и это неприемлемо, заявила 2 марта Оана Лунгеску, официальный представитель альянса.

"Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, запущенных за пределами евроатлантического пространства", - говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений", - подчеркнула пресс-секретарь.

В своем выступлении 1 марта Владимир Путин, если верить расшифровке на сайте Кремля, упомянул НАТО всего три раза.

"Мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам - членам НАТО о том, что будем принимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США", - сказал глава России, подводя итог той части послания, в которой он демонстрировал ролики с новейшим российским вооружением.

Фото из Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 45
каджич3 часа назад
Угроз.положим.небыло.а вот предупредить Большого Заокеанского Брата о ведении бандитского образа жизни несомненно правильно и своевременно.
2
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3 часа назад
Я с наты хринею. Они сами, раз в неделю Россию называют врагом номер один, и теперь обижаются. Хотя Путин не кого врагом не назвал, а мог бы.
1
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Идиоты3 часа назад
Сами распостраняют ложную и враждебную информацию, обложили НАТОвским хламом и санкциями, а теперь утверждают, что во всем виновна Россия и Путин в т.ч.
От санкций России стало только лучше, а вот Европа страдает и сильно. А что если внезапно введет парочку своих контрсанкций Россия?? Как тогда завизжит Европа?
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