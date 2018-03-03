В мире |

В столкновениях у здания Верховной рады пострадали шестеро митингующих и четверо полицейских, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, утром полицейские пришли в палаточный городок, организованный у стен парламента, чтобы провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление, подожгли шины и вступили в стычку с правоохранителями.

"На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции. За беспорядки задержаны 50 человек", — сказал Крищенко.

В палаточном городке у Верховной рады митингуют сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, "похожие на гранаты", а также коктейли Молотова и заточенные палки.

Фото: facebook.com/Mikheil Saakashvili