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Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине, а затем несколько раз расширяли и продлевали их. Европейские политики увязывают вопрос об отмене ограничения с выполнением Минских соглашений.

Тем временем в Москве указывают, что страна не является участницей конфликта на востоке Украины и стороной этих договоренностей.

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