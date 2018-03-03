США продлили санкции против России еще на год (11)

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В мире | 3 марта 2018 года, 10:43

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции против России из-за ситуации на Украине, а затем несколько раз расширяли и продлевали их. Европейские политики увязывают вопрос об отмене ограничения с выполнением Минских соглашений.

Тем временем в Москве указывают, что страна не является участницей конфликта на востоке Украины и стороной этих договоренностей.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 11
Просто1 час назад
Придурки. Они считают, что еще больше навредили? А зря, они еще больше вреда Европе нанесли, еще больше подставив своих партнеров. Для России это даже хорошо,там нисколько не расстроились.
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Antonina Gorohova50 минут назад
А России все пофиг,просто яяАмерика себя успокаивает.
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Олег Ибн Олегович1 час назад
Да хоть на сто лет!Собчак им в .........Дом 2
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