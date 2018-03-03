Путин потребовал от США официальных документов по "российскому делу" (27)
Власти США, обвинившие 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, должны вместо "воплей в конгрессе" предоставить официальные документы, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, сто процентов должны быть", — сказал Путин. Его слова приводятся в обратном переводе с английского.
На замечание ведущей канала Меган Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин объяснил:
"Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование. Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — заключил он.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее обвинил 13 граждан России, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также три юридических лица, в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. При этом никаких доказательств их вины не было предоставлено.
Напомним, Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Таков будет ответ США.
Во-первых, большинство опрошенных предпочитает Владимира Путина Дональду Трампу в качестве лидера «моей страны».
Во-вторых, лишь в девяти странах из 55 симпатии на стороне Трампа, что вполне сопоставимо с низким рейтингом США как мирового лидера.
В-третьих, Путин получает сравнительно высокие оценки по всему земному шару за его роль в снижении уровня противостояния в Сирии.
В-четвертых, большинство опрошенных в 55 странах считает, что мир не должен и дальше управляться самой сильной страной. И если предлагается альтернатива мирового лидерства: Соединенные Штаты как единоличный лидер или США и Россия как два лидера – большинство явно предпочитают второй вариант.
В-пятых, налицо глобальное неприятие признания президентом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. В арабском и мусульманском мире свыше 90% опрошенных не согласны с подобным решением.
В-шестых, большинство в мире (53%) считает, что сила и роль Китая будут возрастать; Россию ставят на второе место по этому показателю, США – на третье место.
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