В мире |

"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления российской монополии Александр Медведев.

Решение арбитража о выплате Украине 2,56 млрд долларов в "Газпроме" назвали несправедливым и хотят, чтобы новые претензии рассматривал другой состав арбитров.

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - цитирует ТАСС.

Накануне о расторжении контрактов говорил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он объяснил, что суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, по словам Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Миллер подчеркнул, что "Газпром" категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет добиваться ареста активов российской компании, если она не выполнит решение суда.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогазу" платеж за мартовские поставки газа и отказался возобновить поставки. На Украине объявили об экстренных мерах: для снижения расходов на отопление закрывают детсады, школы и вузы.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны.

"Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит [...] полностью покрыт", - сказал он в "Укртрансгазе" в в ходе проверки уровня обеспечения жителей Украины газом.

Фото: facebook.com/ПАО "Газпром"