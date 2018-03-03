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Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома.

Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг.

"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.

Тем временем как заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, западные лидеры "немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства".

"Речь ведь идет не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии, а дело в том, что пора наконец отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений", — заявил парламентарий в интервью RT.

Морозов также отметил, что послание является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году.

"Понятно, что если какая-то страна за счет ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", — подчеркнул политик.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение Минобороны.

По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты, которая способна обходить системы противоракетной обороны.