Минобороны РФ: США хотят развернуть у наших границ 400 ракет системы ПРО (2)
США собираются развернуть у российских границ порядка 400 ракет глобальной системы ПРО, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны Александр Фомин.
"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны", — сказал он.
Министр пояснил, что противоракетные комплексы уже размещены в самих США — в Калифорнии и на Аляске, а также в Румынии и странах Балтии. В ближайшее время они появятся в Польше, а затем к этому кольцу подключатся Южная Корея и Япония.
По словам Фомина, все это значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России.
Кроме того, США отрабатывают трансатлантическую переброску войск на территорию Европы, создают запасы вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и продовольствия, добавил замминистра.
"Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек", — заключил он.
По словам Фомина, в Европе созданы восемь координационных центров для контроля прибывающих войск и их размещения в странах Восточной Европы.
Фото: structure.mil.ru
О хи не завидую я этим "счастливчикам"
Никакое снотворное,да же в лошадиных доза, не поможет спокойно спать.
А народ местный,опять это проглотит, и покорно примет?