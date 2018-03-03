Минобороны РФ: США хотят развернуть у наших границ 400 ракет системы ПРО (2)

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В мире | 3 марта 2018 года, 14:40

США собираются развернуть у российских границ порядка 400 ракет глобальной системы ПРО, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны Александр Фомин.

"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны", — сказал он.

Министр пояснил, что противоракетные комплексы уже размещены в самих США — в Калифорнии и на Аляске, а также в Румынии и странах Балтии. В ближайшее время они появятся в Польше, а затем к этому кольцу подключатся Южная Корея и Япония.

По словам Фомина, все это значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России.

Кроме того, США отрабатывают трансатлантическую переброску войск на территорию Европы, создают запасы вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и продовольствия, добавил замминистра.

"Тем самым на сегодняшний день создан тыловой запас, достаточный для очень оперативного развертывания дополнительной группировки до 300 тысяч человек", — заключил он.

По словам Фомина, в Европе созданы восемь координационных центров для контроля прибывающих войск и их размещения в странах Восточной Европы.

Фото: structure.mil.ru

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
мир сходит с ума.4 часа назад
400 потенциальных ядерных целей.
О хи не завидую я этим "счастливчикам"
Никакое снотворное,да же в лошадиных доза, не поможет спокойно спать.

А народ местный,опять это проглотит, и покорно примет?
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Сема40 минут назад
Местный народ считает твоего Путина опастнее США.Питерский бандюган у власти ничего хорошего не сулит.Бандитские выходки...понты...воровство...пугание...избиение слабей...все это на гос уровне в Россие!Сериалы о ворах в законе глорифицируют бандитскую романтику!Герои...Саша Белый...Брат!У вас бандиты народные герои.Так што ПРО против армии орков не помешает.
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