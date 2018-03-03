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В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед".

Как сообщила фициальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на митинг пришли более 130 тысяч человек. Также, по словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, за час до начала официальной части в Лужниках уже присутствовало около 80 тысяч человек.

Мероприятие прошло под лозунгом "За сильную Россию", и главная его цель - "найти опору среди нашего электората и поддержать нашего кандидата", рассказали в избирательном штабе.

Поддержать Путина также пришли его доверенные лица, спортсмены, деятели науки и искусства, вспомнившие основные его достижения на президентском посту.

"Вместе со мной выросло целое поколение — дерзкое, амбициозное поколение, которое и будет определять будущее нашей страны. Все помнят, какой была наша страна ещё 15 лет назад, и все видят, как изменилась ситуация сейчас — сильная держава, которой можно гордиться", — заявил Тимати.

"Дорогие товарищи! Здесь собрались товарищи, ибо товарищи смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Мы смотрим сегодня в одну сторону - в будущее России", - отметил режиссер Никита Михалков.

Тем временем доверенное лицо Путина, российская певица и заслуженная артистка России Ольга Кормухина призвала всех прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

"Ничто не должно помешать нам 18 марта прийти на избирательные участки — это наше право, это наш долг, это наш выбор", - сказала Кормухина.

На митинге также много говорилось об успехах Путина на посту президента РФ. В качестве главных достижений участники акции назвали присоединение Крыма к России, строительство Крымского моста, открытие образовательного центра "Сириус" в Сочи, а также предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ.

Кульминацией мероприятия стало выступление самого Владимира Путина.

"Я приветствую всех, кто собрался здесь, на митинг "За сильную Россию", - сказал Путин.

"В этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой дыхание [наших сторонников-прим.РИА Новости], их локоть и их плечо, потому что вместе мы - команда. Мы - команда! У нас ясные, понятные, благородные цели", - добавил он.

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", - отметил Путин.

Путин также не обошел тему спорта и вспомнил о победе российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхеньяне. Вместе с олимпийцами и всеми собравшимися он исполнил на стадионе российский гимн.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который баллотируется от ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от "Партии роста", и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.