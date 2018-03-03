Секретная служба сообщила о стрельбе у ограды Белого дома (2)

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В мире | 3 марта 2018 года, 20:16

Секретная служба США проверяет сообщения о стрельбе у ограды Белого дома в Вашингтоне.

"Сотрудники Секретной службы задействованы в связи с сообщениями о человеке, который, предположительно, пострадал в результате огнестрельного ранения, причиненного себе у северной ограды Белого дома", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

О других пострадавших не сообщается. Движение пешеходов и автомобилей у Белого дома из-за происшествия ограничено.

Позднее в полиции Вашингтона заявили, что пострадавший скончался.

По данным пресс-службы Белого дома, об инциденте уже доложили президенту Дональду Трампу. В настоящее время глава государства находится в своей резиденции во Флориде и собирается вернуться в Вашингтон только во второй половине дня в субботу.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Это что1 час назад
Опять развлекаются или свобода и демократия поперла наружу? Вот так они распостраняют это дерьмо по всему миру, пытаются управлять государствами извне.
"Если у вас есть нефть, значит у вас нет демократии и мы идем к вам","если у вас нет ничего, значит мы будем управлять вами, и вы будете прислугой".
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ваобаб2 часа назад
Всё ближе и ближе подбираются.
Это чья рука?
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