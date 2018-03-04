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Президент США Дональд Трамп пригрозили ввести пошлину на ввоз в страну европейских автомобилей.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут там бизнес, мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США", - написал он в соцсети Twitter в субботу, 3 марта.

При этом Трамп упомянул о "торговом дисбалансе" в отношениях США и ЕС: по его словам, в Евросоюзе "невозможно продавать" американские машины. Этим постом американский президент отреагировал на заявления лидеров Евросоюза о том, что им придется принять меры, если США введут пошлину на импорт в страну стали и алюминия. С такой инициативой Трамп выступил накануне. По его словам, импортерам стали в будущем придется платить пошлину в 25 процентов, а импортерам алюминия - 10 процентов.

Выступая перед американскими сталелитейщиками, Трамп назвал "позорной" ситуацию, при которой американские предприятия на протяжении десятилетий страдают от иностранной конкуренции. Пошлины приведут к появлению новых рабочих мест и оздоровлению американской экономики, считает он.

В ответ председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил, что Евросоюз собирается принять ответные меры для защиты своих интересов. Еврокомиссия уже в следующие дни представит проект таких мер.

Председатель же немецкого Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф (Hans Jürgen Kerkhoff) потребовал от ЕС "немедленных действий". По мнению немецких производителей стали, Трамп нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), и для своей защиты необходимо "использовать инструменты, которые предоставляет ВТО".

Фото: pixabay.com