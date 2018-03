В мире |

Россия поставит сжиженный газ с завода "Ямал-СПГ" в Великобританию, чтобы пополнить запасы топлива в королевстве, страдающем от аномальных холодов. О сделке стало известно газете Financial Times.

Два источника издания рассказали, что газ в Великобританию доставит компания Shell, которая в эти выходные в Бискайском заливе должна перекачать СПГ с российского ледокола на собственный танкер и 6 марта доставить его в терминал Милфорд Хэйвен. После этого топливо попадет к потребителям. FT не удалось получить комментарии у представителей Shell и "НОВАТЭКа", который владеет 50,1 процента "Ямал-СПГ".

В последнее время в Великобритании установилась аномально низкая для этого времени года температура. Причиной стал шторм "Эмма", который в местной прессе называют "Чудовище с Востока" (Beast from the East) или "Чудовище из Сибири" (Beast from Siberia). Из-за холодов страна столкнулась с угрозой дефицита газа и ростом цен на топливо. Похолодание показало, насколько Великобритания зависит от газового импорта, отмечает FT.

Первая партия российского СПГ с Ямала была отправлена в Великобританию еще в декабре, однако не дошла до потребителей, так как цены на топливо в королевстве пошли вниз. Газ был перепродан и отправлен в американский Бостон.

2 марта агентство Bloomberg отметило, что столкнувшаяся с аномальным похолоданием Западная Европа вынуждена закупать газ в рекордных количествах, а Россия получила шанс еще сильнее закрепиться на рынке Старого Света.