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Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы.

Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

По словам политика, мужчина повалил ее и вылил какую-то жидкость, прокричав "Это за Жириновского!"

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 4, 2018

Охрана задержала нападавшего. Штаб утверждает, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Пресс-секретарь законодателя Полина Орехова опровергла эту информацию.

"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", — сказала она РИА Новости.

На место происшествия выехали адвокаты. Полицейские оформили протокол и доставили мужчину в отдел для разбирательства.

На теледебатах в среду Ксения Собчак облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее. Ссора произошла во время выступления Сергея Бабурина.

Фото: facebook.com