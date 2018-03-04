"Это за Жириновского!": на Собчак напали в центре Москвы (6)

фото

В мире | 4 марта 2018 года, 18:20

Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы.

Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

По словам политика, мужчина повалил ее и вылил какую-то жидкость, прокричав "Это за Жириновского!"

Охрана задержала нападавшего. Штаб утверждает, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Пресс-секретарь законодателя Полина Орехова опровергла эту информацию.

"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", — сказала она РИА Новости.

На место происшествия выехали адвокаты. Полицейские оформили протокол и доставили мужчину в отдел для разбирательства.

На теледебатах в среду Ксения Собчак облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее. Ссора произошла во время выступления Сергея Бабурина.

Фото: facebook.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 6
Вадим3 часа назад
Хотели помыть подпиндосную кобылку...
2
Ответить
Dniprov Jurijs3 часа назад
Это была не просто вода! Это-святая вода!!!
Ответить
Tan Tin3 часа назад
либерда-пиар
Ответить