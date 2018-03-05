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Защитник сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер от остановки сердца "по естественным причинам". Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщил изданию Football Italia прокурор города Удине Антонио Де Николо.

"Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется, и медицинские тесты не выявляли никаких симптомов", — отметил он.

31-летний мужчина был найден мертвым в своем гостиничном номере в Удине утром в воскресенье. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому участники команды забеспокоились. Было предварительно установлено, что он умер во сне.

Матч 27-го тура чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Удинезе" был отменен. Оставшиеся игры также были перенесены.

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и отметился одним голом. В 2012-м защитник был близок к переходу в московский "Спартак", однако в последний момент трансфер сорвался.

Источники:Lenta.ru